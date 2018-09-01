И снова 1 сентября: почему школьные линейки нужно отменить

1 сентября традиционно проводят линейки / unian.net

Асфальт уходил из-под ног – так плохо стало. На дурное самочувствие жаловались младшие школьники, десятерым из них была оказана скорая медицинская помощь. Но, не смотря на то, что детей выводили, а некоторых – даже выносили из школьного двора, торжественная линейка продолжалась. Описаны события трёхлетней давности, имевшие место в школе города Димитров (теперь – Мирноград) Донецкой области 1 сентября, во время торжественной школьной линейки.

А вот – более свежий факт, из Днепропетровской области. Три месяца назад в одной из школ города Новомосковска восемнадцать учащихся стали терять сознание, одного пришлось госпитализировать. ЧП также случилось на школьной линейке, правда – 8 мая нынешнего года. На плацу под палящим солнцем дети, упакованные по случаю Дня памяти и примирения. Эта дата, по стратегическому плану наших властей, должна вытеснить из украинского календаря 9 мая как День Победы, наполненный советским и пророссийским контекстом.

Читайте также1 сентября или День знаний-2018: поздравления в прозе, стихах и анимированных открыткахДа, декоммунизация, дерусификация и десоветизация очень важны для Украины. Особенно для формирования следующих поколений. Но какой закон нужен и сколько голосов в парламенте он должен набрать, чтобы вытеснить из практики современной украинской школы такое советское явления, как обязательная торжественная линейка? Вопрос риторический. Но искать на него ответ придётся. Иначе о школьной реформе в Украине можно забыть.

Если ошибаюсь, прошу поправить. Однако будучи советским школьником и читая доступные книги иноземных авторов, рассчитанные на юную аудиторию, нигде не натыкался на описание школьной линейки. О подобном явлении не упоминалось и в тех редких фильмах о жизни иностранных подростков, которые до советского зрителя доходили. Скорее всего, в Европе, Америке, Канаде и Австралии подобные коллективные построения не практиковали и не практикуют.

Хотя да, конечно, нужно уточнение: выпускники тамошних школ радостно собираются в школьных дворах на прощание со школой. Подобными эпизодами те же американские фильмы пестрят. Но обратите внимание: там школьники сидят на поставленных в ряды стульях. И выходят по очереди на небольшую сцену под бурные аплодисменты товарищей. У всех всегда хорошее настроение. И никто в обморок не падает.

Есть неплохая иллюстрация на заданную тему – французский подростковый фильм "Вечеринка" (в нашем прокате – "Бум"). Картина дошла до советского зрителя через восемь лет после выхода на экраны, в самом начале 1990-х годов. Однако советские зрители приняли её за свежачок, а молодёжь, включая меня, обсуждали нравы французской средней школы. Сравнения со школой советской она проигрывала.

Читайте такжеНовая украинская школа: к чему готовиться детям и родителям с 1 сентябряКонечно, можно предположить: в "Вечеринке" всё ложь и пропаганда. Дети в школу там ходят не в удобной одежде, не в джинсах и свитерах, а в таких же, как у нас, строгих и неудобных "одностроях". Французские ровесники наших старшеклассников так же выстраиваются на школьных плацах по любому поводу, стоят по стойке "смирно" и выслушивают пустые, никаким смыслом не наполненные речи директора, завуча и специального гостя – депутата местного совета. Наконец, не только во Франции, но и везде на Западе ученики обязательно делают коллективную физзарядку на том же школьном дворе. Эта практика пришла в начале 1980-х, никак не способствовала здоровому образу жизни учащегося, но сохранилась до сегодня. Не скажу, что повсеместно – однако попробуйте отменить школьную зарядку. Рискнувшего тут же запишут в список тех, кто не заботится о здоровом духе в не очень здоровых телах нынешних юных украинцев.

Да, старт школьной реформе в Украине объявлен с 1 сентября текущего 2018 года. Но я не удивлюсь, если о грядущей реформе школьникам, прежде всего – первоклашкам, объявят на торжественной линейке. Их выстроят под палящим солнцем, а легко одеваться нельзя, неуютная школьная форма обязательна. Они будут стоять по стойке "смирно", обливаясь потом, и слушать речь о том, как с этой минуты всё будет иначе, по-новому, интересно и увлекательно. Затем будут ещё линейки, наполненные тем же смыслом. То есть, учение, конечно, свет, дети должны не зубрить, а понимать и применять знания на практике. Только утомительная линейка, атавизм тоталитарной практики, всё равно будет по распорядку. Как обед во время войны из старой поговорки.

Школьная реформа должна, по моему видению, стимулировать желание детей в эту самую школу ходить. Хорошо, первоклашкам не будут задавать на дом и ставить оценки. Но мой сын-десятиклассник получил в школе старые рваные учебники. Написанные ещё до Революции Достоинства, а значит – под присмотром тогдашнего министра Читайте также"Сухой День знаний". Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на 1 сентябряобразования Дмитрия Табачника, записного украинофоба. Гордившегося своим дедом, который лично подавлял "куркульские" восстания против советской власти по сёлам. Вряд ли в других классах ситуация иная. Да, проблема озвучена лично Лилией Гриневич, нынешним руководителем МОН. Она обещает наказать виноватых, но от этого новые учебники раньше глубокой осени напечатаны всё равно не будут.

Хотите напомнить, что во времена Второй мировой школы на мирной территории вообще не получали учебников, а школьники писали между газетных строчек из-за отсутствия тетрадей? Мол, сейчас страна тоже воюет, так что делайте поправку и будьте снисходительны. Но аналогия с нынешней войной более, чем сомнительна. Её вели два тоталитарных режима, и жертвами стали миллионы мирных жителей по обеим линиям Восточного фронта. Построения на плацах, речёвки, "пятиминутки ненависти" и древние учебники были для тех режимов нормой. Неправильно, даже преступно объявлять о реформе там, где не разрушены советские фасады в виде линеек, зарядок и другой обязаловки, не имеющей отношения к реальному учебному процессу.

Как, например, живые цветы каждому педагогу от каждого из тридцати учеников её класса. Тридцать букетов надо куда-то утилизовать. Но хуже другое: букеты, как и линейки, не готовы отменить даже публичные реформаторы.