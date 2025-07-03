Как отбелить белую футболку в домашних условиях: очень простой способ

Если вы не знаете, как восстановить белый цвет футболки, можете попробовать на практике способ, на который не придется тратить много усилий.

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Как вернуть белым футболкам белый цвет просто и без дорогих средств / Скриншот YouTube

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Простое средство поможет отбелить белую футболку

Придется потратить немного времени, чтобы достичь результата

Белые вещи всегда выглядят модными и свежими, однако они буквально притягивают пыль и грязь. И тут возникает вопрос, что нужно сделать, чтобы отбелить футболку в домашних условиях. Мы расскажем вам об одном народном методе, который нашли для вас на просторах Сети.

Автор YouTube-канала ElenaMatveeva показала, как отстирала свои белые вещи, и поделилась этим способом.

видео дня

Как вернуть белым вещам белый цвет

Понадобятся тазик, мыло и сода

Берем тазик и наливаем в него немного воды. Чуть-чуть смачиваем вещь, после чего намыливаем ее хозяйственным мылом.

Далее обильно посыпаем вещь содой, чтобы она полностью распределилась по ткани.

Добавляем уксус и воду

Далее берем уксус и поливаем им вещь. Появится пена, и как только она осядет, сверху надо залить ее кипятком, чтобы вещь там плавала.

Берем палочку, чтобы не обжечься, и перемешиваем вещь в растворе.

Дальше добавляем таблетку белизны или наливаем немного жидкой белизны.

Автор утверждает, что у нее вещь начинает сразу белеть.

Оставляем тазик постоять и проверяем результат

Тазик с вещью оставляем на несколько часов – до момента, когда вода полностью остынет.

В итоге вещь должна вновь обрести белый цвет.

Смотрите видео, как легко отбелить футболку и другие белые вещи:

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Кто такая Elena Matveeva? Elena Matveeva – канал на YouTube блогера Елены, который посвящен ее хобби, косметике, полезных советах о красоте, лайфхакам для домохозяек и готовке. У канала более 478 млн просмотров, указано в описании.

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