Как отбелить белую футболку в домашних условиях: очень простой способ

Что интересного в материале:
- Простое средство поможет отбелить белую футболку
- Придется потратить немного времени, чтобы достичь результата
Белые вещи всегда выглядят модными и свежими, однако они буквально притягивают пыль и грязь. И тут возникает вопрос, что нужно сделать, чтобы отбелить футболку в домашних условиях. Мы расскажем вам об одном народном методе, который нашли для вас на просторах Сети.
Автор YouTube-канала ElenaMatveeva показала, как отстирала свои белые вещи, и поделилась этим способом.
Как вернуть белым вещам белый цвет
Понадобятся тазик, мыло и сода
Берем тазик и наливаем в него немного воды. Чуть-чуть смачиваем вещь, после чего намыливаем ее хозяйственным мылом.
Далее обильно посыпаем вещь содой, чтобы она полностью распределилась по ткани.
Добавляем уксус и воду
Далее берем уксус и поливаем им вещь. Появится пена, и как только она осядет, сверху надо залить ее кипятком, чтобы вещь там плавала.
Берем палочку, чтобы не обжечься, и перемешиваем вещь в растворе.
Дальше добавляем таблетку белизны или наливаем немного жидкой белизны.
Автор утверждает, что у нее вещь начинает сразу белеть.
Оставляем тазик постоять и проверяем результат
Тазик с вещью оставляем на несколько часов – до момента, когда вода полностью остынет.
В итоге вещь должна вновь обрести белый цвет.
Смотрите видео, как легко отбелить футболку и другие белые вещи:
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Кто такая Elena Matveeva?
Elena Matveeva – канал на YouTube блогера Елены, который посвящен ее хобби, косметике, полезных советах о красоте, лайфхакам для домохозяек и готовке. У канала более 478 млн просмотров, указано в описании.
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