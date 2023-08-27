Чем отстирать белые носки: 3 способа, которые точно помогут

Следуя этим советам, вы сможете легко и эффективно вернуть своим белым носкам белизну и прежний вид.

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Чем отстирать белые носки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Грязные белые носки – настоящий кошмар. Не беспокойтесь, существуют проверенные методы, которые помогут вам вернуть им свежесть и белизну.

Следуя этим советам, вы сможете легко и эффективно вернуть своим белым носкам белизну и прежний вид. Важно! Не забудьте предварительно проверить выбранный способ на небольшом участке ткани, чтобы избежать нежелательных последствий.

Можно ли отстирать белые носки?

Да, конечно! Белые носки можно успешно вернуть в их первозданное состояние с помощью простых и доступных средств.

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Как отстирать белые носки с помощью соды и уксуса?

Сода: Смешайте соду с водой до получения пасты и нанесите её на пятна на носках. Оставьте на некоторое время, затем вымойте обычным способом.

Уксус: Создайте раствор из воды и уксуса (1:1), замочите носки в нем на 15-30 минут, затем вымойте.

В чем можно замочить белые носки?

Мыльная вода: Замачивайте носки в теплой мыльной воде на несколько часов перед стиркой.

Соль: Растворите соль в теплой воде и замочите носки в этом растворе на некоторое время.

Как отбелить белые носки с помощью перекиси водорода?

Смешайте воду и перекись водорода в равных пропорциях, замочите носки в этом растворе на 15-30 минут, затем вымойте.

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