ЕСПЧ рассмотрит законность национализации ПриватБанка: решение станет обязательным для Украины

Жалобы бизнесмена Игоря Коломойского могут поставить под сомнение действие "антиколомойского" закона и повлиять на дальнейшую судьбу ПриватБанка.

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Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобы бизнесмена Игоря Коломойского относительно национализации ПриватБанка. В деле о банке ЕСПЧ должен оценить, нарушила ли Украина право на собственность и на справедливый суд.

Об этом сообщил адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак.

"После национализации Приватбанка Игорь Коломойский как акционер обжаловал в суде национализацию Приватбанка из-за ее незаконности и безосновательности. В апреле 2019 года суд первой инстанции иск Игоря Коломойского удовлетворил и признал национализацию незаконной. Впрочем, после этого Верховной Радой Украины был принят закон №590-ІХ от 13.05.2020, более известный как "антиколомойский". Этим законом запрещалось обжалование национализации банков и принятие любых судебных решений, которые имели следствием возвращение банков предыдущим владельцам", - прокомментировал ситуацию адвокат.

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Как отмечает Лысак, характерной чертой этого закона было то, что установленные им правила имели обратное действие во времени и распространялись на судебные споры, начатые до вступления его в силу. Это прямо противоречит принципу недопустимости обратного действия закона во времени, который закреплен как в Конституции Украины, так и в ратифицированных Украиной международных источниках права.

В связи с принятием этого закона апелляционный суд на его основании просто отменил решение суда первой инстанции об удовлетворении иска, не проверяя его законность, и закрыл производство по делу. Верховный суд аналогичным образом в нарушение принципа недопустимости обратного действия закона во времени оставил без изменений решение апелляционного суда, напоминает Лысак.

"Игорь Коломойский, не соглашаясь с таким подходом национальных судов, обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека, ссылаясь как на незаконность лишения собственности, так и на нарушение права на судебную защиту. Европейский суд по правам человека принял соответствующие жалобы к рассмотрению и в результате должен принять решение, которое будет обязательным к исполнению в Украине", - заявил адвокат.

Всего же в производстве Европейского суда по правам человека находится три жалобы Игоря Коломойского: две связаны с национализацией Приватбанка, а одна - с его незаконным содержанием под стражей без приговора суда в нарушение предельных сроков, которое уже длится почти два года, напоминает Лысак.

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