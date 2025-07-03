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Таксист, который побил Тоню Матвиенко, предстанет перед судом

Алена Кюпели
3 июля 2025, 16:55
51
Теперь мужчине, который поднял руку на женщину грозит ответственность.
Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko/?hl=uk

Кратко:

  • Что грозит таксисту, который напал на Тоню Матвиенко
  • Что заявили в полиции

1 июля украинская певица Тоня Матвиенко сообщила о вопиющем случае который произошел с ней во время поездки на такси: водитель одной из популярных компаний-перевозчиков позволял себе неуместные комментарии во время дороги, а затем, когда артистка вышла, ударил ее в голову и плечо.

По сообщениям полиции Киева, мужчине сообщено о подозрении.

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"Оперативные работники установили личность водителя и задержали его. Нарушителем оказался 63-летний местный житель", — сказано в сообщении.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 125 УК — умышленное легкое телесное повреждение. Правонарушителю грозят исправительные работы сроком до одного года.

Таксисту Тони Матвиенко грозит наказание
Таксисту Тони Матвиенко грозит наказание / Скриншот Telegram

Отметим, что ранее Тоня Матвиенко сообщила о том, что на нее набросился таксист. Он ударил Матвиенко со спины. По словам Матвиенко, таксист изначально вел себя вызывающе: в грубой форме отказался закрыть окно в автомобиле, после чего позволял себе всю дорогу делать неуместные замечания. Тогда певица попросила остановить машину, но получила отказ.

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Как ранее писал Главред, украинские известные артисты и супруги Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко, которые не скрывают, что у них бывают ссоры, своеобразно "расставили точки над и" и приоткрыли "изнанку" своих отношений в новом клипе.

Раннее также Арсен Мирзоян решился на перемены. Бьюти-преображение от музыканта вызвало противоречивые комментарии в сети.

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Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян - история отношений

Украинские певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились на первом сезоне укараинского музыкального проекта "Голос країни" в 2011 году. На момент начала романа (2013 год) с Матвиенко Мирзоян был женат. Он развелся ради Тони, и стал строить семью уже с новой возлюбленной. В январе 2016 года у артистов родилась дочь Нина. В 2017 году пара сыграла свадьбу.

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