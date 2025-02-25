"Споры случаются часто": Матвиенко призналась, как справляется с Мирзояном

Тоня Матвиенко поделилась своим "антикризисным" рецептом.

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Тоня Матвиенко рассказала, как улаживает споры с Арсеном Мирзояном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Что рассказала Тоня Матвиенко:

Как певица строила отношения с Арсеном Мирзояном на расстоянии

Каким образом улаживает споры с мужем

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян вместе уже около 14 лет. В начале полномасштабной войны, артистам, как и тысячам другим украинским семьям, пришлось учиться строить отношения на расстоянии. В комментарии для ТСН.ua Матвиенко призналась, что тогда с мужем проделала огромную работу над их отношениями.

"Даже во время войны отношения остаются отношениями - их нужно поддерживать. Это большая работа. Даже когда мы на гастролях отдельно, с Арсеном всегда делимся моментами дня: присылаем фото, видео, показываем, где находимся, какие у нас отели, номера, сцены. Обмениваемся даже такими деталями, как еда. Это помогает ощущать связь независимо от расстояния. Мне кажется, что время, проведенное отдельно, тоже может сблизить. Когда мы не вместе, появляется возможность соскучиться друг за другом, и это только укрепляет отношения", - рассказала певица.

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Однако она не скрывает - бывает, что и их пару штормит. И Тоня, и Арсен - люди упрямые, и могут даже поспорить. Но в их общении всегда есть место для компромисса.

"Ой, мы оба упрямы! Я – Овен, он – Телец, так что споры между нами случаются часто. Со стороны это может выглядеть как ссоры, но на самом деле мы просто постоянно дискутируем. Как решаем? По-разному: иногда уступаю я, иногда он. Миримся, находим компромиссы – это нормально. Конфликты бывают у всех", - раскрыла свой рецепт семейного счастья Тоня Матвиенко.

Кто такая Тоня Матвиенко / инфографика: Главред

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Также стало известно, что экс-депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко разводится с женой. Пара была вместе с конца девяностых, хоть и женилась официально меньше шести лет назад.

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Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян - история отношений Украинские певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились на первом сезоне укараинского музыкального проекта "Голос країни" в 2011 году. На момент начала романа (2013 год) с Матвиенко Мирзоян был женат. Он развелся ради Тони, и стал строить семью уже с новой возлюбленной. В январе 2016 года у артистов родилась дочь Нина. В 2017 году пара сыграла свадьбу.

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