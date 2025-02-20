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Даниэль Салем раскрыл правду про отношения Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

Анна Подгорная
20 февраля 2025, 17:29
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Шоумен-воин своими глазами видел, что творится у артистов дома.
Даниэль Салем, Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян
Даниэль Салем рассказал, какие Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян в жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/daniel_jihad_salem, instagram.com/tonya_matvienko

Краткое содержание:

  • Салем рассказал, что бывал в гостях Матвиенко и Мирзояна
  • Он признался, какое впечатление на него произвела пара в реальной жизни

Украинские певцы, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян, вместе уже 14 лет. Время от времени в прессе появляются слухи о том, что в их паре не все в порядке, но супруги раз за разом доказывают - их союз крепок.

Это подтверждает и украинский шоумен и воин Даниэль Салем. В эфире утреннего шоу на М1 он признался, что лично наблюдал за Матвиенко и Мирзояном у них дома, и за пределами камер и софитов они остаются очень гармоничной и слаженной парой.

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"Я был у вас когда-то дома. Мы готовили завтрак вместе. Я помню, как классно они заботятся друг о друге. Эти моменты – когда он знает, где что находится. Она знает, где что находится. Они, не пересекаясь, на кухне ходили, как пазлы – за этим было очень классно наблюдать", - поделился воспоминаниями Даниэль Салем.

Тоня Матвиенко
Кто такая Тоня Матвиенко / инфографика: Главред

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Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян - история отношений

Украинские певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились на первом сезоне укараинского музыкального проекта "Голос країни" в 2011 году. На момент начала романа (2013 год) с Матвиенко Мирзоян был женат. Он развелся ради Тони, и стал строить семью уже с новой возлюбленной. В январе 2016 года у артистов родилась дочь Нина. В 2017 году пара сыграла свадьбу.

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