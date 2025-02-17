Тоня Матвиенко жестко ответила на упреки из-за отношений с женатым Мирзояном

Певица устала от того, что ей напоминают, как начался ее роман с Арсеном Мирзояном.

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Тоня Матвиенко отбрила тех, кто напоминает ей про первую жену Арсена Мирзояна / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Кратко:

Мирзоян был женат, когда начал встречаться с Матвиенко

Певицу упрекают в этом даже 14 лет спустя

Украинские певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян вместе 14 лет. На момент знакомства артист был женат, однако противиться чувствам к коллеге не смог, и между ними завязался роман.

Со временем пара обзавелась общей дочерью, а позже - узаконила свои отношения. Сегодня Тоня и Арсен - одна из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе. Впрочем, счастье Матвиенко регулярно омрачает один момент.

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Отношения между ней и Мирзояном действительно завязались тогда, когда он был в браке с другой женщиной. Певца в этом не упрекают, а вот его второй жене об этом регулярно напоминают, дескать "украла" мужчину у другой.

Тоне Матвиенко подобные комментарии порядком надоели. В недавнем интервью для Oboz.ua она отметила, что роман с женатым мужчиной не входил в ее жизненные планы и приоритеты, но у судьбы на ее счет были другие планы.

"Ну так у меня складывалось, что делать? Я же не родилась и решила, что когда-нибудь влюблюсь в женатого? Это не было спланировано. Как будто оно мне нужно все это, ну правда! Если откровенно, так мне уже эти разговоры надоели. Я уже с Арсеном 14 лет. Это больше, чем он жил со своей первой семьей. Но люди напоминают снова и снова - был женат", - говорит певица.

Кто такая Тоня Матвиенко / инфографика: Главред

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Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян - история отношений Украинские певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились на первом сезоне укараинского музыкального проекта "Голос країни" в 2011 году. На момент начала романа (2013 год) с Матвиенко Мирзоян был женат. Он развелся ради Тони, и стал строить семью уже с новой возлюбленной. В январе 2016 года у артистов родилась дочь Нина. В 2017 году пара сыграла свадьбу.

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