"Страсть - не вечна": Тоня Матвиенко заговорила про отношения с Мирзояном

Тоня Матвиенко поделилась о романтике и страсти в своей паре с Мирзояном.

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Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Кратко:

Над какими чувствами работают Мирзоян и Матвиенко

Что их разлучает на время

Украинская известная певица Тоня Матвиенко рассказала о личных переживаниях, касающиеся их отношения с певцом и артистом Арсеном Мирзояном.

Как рассказала она в программе "Ближче до зірок", романтика больше не является приоритетом для отношений пары. Более того, несмотря на то, что пара не любит делится личными проблемами, певица говорит о страсти.

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По ее словам, страсть с отношениях не может быть вечной. "Страсть, она не может быть вечной. Поэтому надо когда-то потушить этот огонек, а потом снова разжечь. Мы так делаем", – отметила певица.

Точно также полагает и муж Матвиенко - Арсен Мирзоян. По его словам, у пары действительно мало времени на личное. "Музыкант должен приехать именно туда. Все мы понимаем, что это опасно, но надо избавиться от этого эффекта сурка. Ну, оно так и есть. У Тони концерты, а я на фронте бываю", – поделился он.

Ранее Тоня Матвиенко уже говорила об отношениях с Арсеном Мирзояном.

Матвиенко призналась, что тогда с мужем проделала огромную работу над их отношениями.

"Даже во время войны отношения остаются отношениями - их нужно поддерживать. Это большая работа. Даже когда мы на гастролях отдельно, с Арсеном всегда делимся моментами дня: присылаем фото, видео, показываем, где находимся, какие у нас отели, номера, сцены. Обмениваемся даже такими деталями, как еда. Это помогает ощущать связь независимо от расстояния. Мне кажется, что время, проведенное отдельно, тоже может сблизить. Когда мы не вместе, появляется возможность соскучиться друг за другом, и это только укрепляет отношения", - рассказала тогда певица.

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Ранее Главред сообщал, что Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.

Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.

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Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян - история отношений Украинские певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились на первом сезоне укараинского музыкального проекта "Голос країни" в 2011 году. На момент начала романа (2013 год) с Матвиенко Мирзоян был женат. Он развелся ради Тони, и стал строить семью уже с новой возлюбленной. В январе 2016 года у артистов родилась дочь Нина. В 2017 году пара сыграла свадьбу.

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