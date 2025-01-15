"Не хотела даже жить": Тоня Матвиенко сделала громкое публичное заявление

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- Тоня Матвиенко поздравила младшую дочь
- Певица написала трогательный пост
Украинская популярная певица Тоня Матвиенко поздравила свою младшую дочь Нину с днем рождения.
На своей странице в Instagram певица опубликовала пост в честь 9-летия Нины и рассказала, какая она счастливая.
"Я так счастлива, что ты у нас есть! И начну не с тебя, а с себя. Если бы ты знала, сколько раз я ломалась, падала, не хотела даже жить. Ты просто не даешь этому продолжаться долго, будто говоришь: "Ты не имеешь права, есть я!" – призналась певица.
Также Матвиенко назвала младшую дочь своим ангелом-хранителем.
"Коротко говоря, ты мой ангел-хранитель. Просто спасибо, и мы с папой делаем все, чтобы ты была счастлива", - отметила Тоня.
Тоня Матвиенко - последние новости по теме
Ранее Главред сообщал, что Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.
Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.
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Кто такая Тоня Матвиенко?
Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.
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