Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Арсен Мирзоян признался, что был против отношений с Тоней Матвиенко

Анна Подгорная
24 декабря 2024, 18:04
344
Певец сперва отказывался принимать свои чувства к будущей жене.
Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко
Арсен Мирзоян рассказал, как начинался его роман с Тоней Матвиенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/arsen_mirzoian, instagram.com/tonya_matvienko

Читайте больше:

  • Почему Мирзоян не обижался на Нину Матвиенко, которая отговаривала дочь от романа с ним
  • Что сам певец в начале думал про отношения с Тоней Матвиенко

Украинская певица Тоня Матвиенко через семь лет после заключения брака с музыкантом Арсеном Мирзояном призналась, что ее покойная мама, певица Нина Матвиенко, сперва была против этих отношений. Нина Митрофановна даже отговаривала дочь от романа с певцом.

Тоня совета мамы не послушалась, а та со временем свое мнение про зятя изменила. За то, что теща приняла его не сразу, Мирзоян не обижен. Более того, он даже был солидарен с Ниной Митрофановной и сперва противился чувствам, которые у него возникли к Тоне.

видео дня

Об этом артист рассказал в интервью для РБК-Украина. Арсен Мирзоян отметил, что сперва между ним и Матвиенко была просто дружба, основанная на любви к музыке - они выступали и много времени проводили вместе. Затем стал зарождаться роман.

"Все начиналось с дружбы, против которой никто не был. А когда началось встречание, тут, может, я и сам против был. Мы же в начале просто дружили, просто друзья. И я понимал, что надо держать дистанцию. Ну и в конце концов не удержались", - вспоминает муж Тони Матвиенко. Также он отметил, что Нина Митрофановна была очень мудрой женщиной, а жизнь со временем все расставила по своим местам.

Тоня Матвиенко
Кто такая Тоня Матвиенко / инфографика: Главред

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что популярная украинская певица Lida Lee перенесла экстренную операцию. Рано утром она попала в больницу, а уже через несколько часов оказалась на операционном столе.

Также счастливая мама Лиза Глинская впервые показала лица дочерей-двойняшек. Кондитер устроила для них красивую фотосессию, после которой поклонникам стали известны имена девочек.

Читайте также:

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян - история отношений

Украинские певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились на первом сезоне укараинского музыкального проекта "Голос країни" в 2011 году. На момент начала романа (2013 год) с Матвиенко Мирзоян был женат. Он развелся ради Тони, и стал строить семью уже с новой возлюбленной. В январе 2016 года у артистов родилась дочь Нина. В 2017 году пара сыграла свадьбу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Тоня Матвиенко Арсен Мирзоян новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Украине объявили штормовое предупреждение: где будет снег на Рождество

В Украине объявили штормовое предупреждение: где будет снег на Рождество

19:42Синоптик
ВСУ потопили лодки РФ во время попыток переправиться на правый берег Днепра - Попович

ВСУ потопили лодки РФ во время попыток переправиться на правый берег Днепра - Попович

19:37Украина
Четыре шага к миру: в Foreign Affairs озвучили ключевые аспекты соглашения с РФ

Четыре шага к миру: в Foreign Affairs озвучили ключевые аспекты соглашения с РФ

19:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Рождественский Сочельник 2024: что категорически нельзя делать 24 декабря

Рождественский Сочельник 2024: что категорически нельзя делать 24 декабря

Жесткая буря не заканчивается: в Украине бушует геомагнитный шторм

Жесткая буря не заканчивается: в Украине бушует геомагнитный шторм

РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу: в ВСУ выдали заявление о штурме Херсона

РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу: в ВСУ выдали заявление о штурме Херсона

Незабываемая неделя чудес: какие три знака Зодиака получат шанс на счастье

Незабываемая неделя чудес: какие три знака Зодиака получат шанс на счастье

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти рыбу

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти рыбу

Последние новости

19:43

Женщина объяснила, почему она берет плату за рождественский ужин с членов семьи

19:42

В Украине объявили штормовое предупреждение: где будет снег на Рождество

19:37

ВСУ потопили лодки РФ во время попыток переправиться на правый берег Днепра - Попович

19:23

Четыре шага к миру: в Foreign Affairs озвучили ключевые аспекты соглашения с РФ

19:07

Легендарный футболист скоро станет отцом в первый раз

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:40

Масштабные санкции против "теневого флота" России: в СМИ раскрыли новые планы Байдена

18:11

"Нонсенс": в ОП резко отреагировали на позицию Фицо и Орбана по Украине

18:09

Людей ищут под завалами: РФ цинично атаковала Кривой Рог, есть жертвыФото

18:04

Арсен Мирзоян признался, что был против отношений с Тоней Матвиенко

Реклама
17:30

"Неволя и тьма проигрывают": Зеленский обратился к украинцам накануне Рождества

17:10

Нагар быстро отпадет: хозяйка раскрыла гениально простой секрет, как отмыть противень

16:55

Тест на IQ с головоломкой: только 1% людей могут найти галстук-бабочку за 5 секунд

16:31

Поздравления с Сочельником: красивые слова и картинки для близких

16:27

Падение после исторического максимума: сколько стоит валюта в Украине

16:16

Миллионная армия КНДР может оказаться на стороне России: эксперт предупредил об угрозах

16:15

"Война никому не пошла на пользу": Сергей Притула рассказал про ссоры в браке

16:13

Прямо на Сочельник: РФ ударила по жилому дому в Кривом Роге - деталиВидео

15:59

Как очистить историю на телефоне Андроид: гениальный фокус удивит результатом

15:48

Что не так на картинке: надо найти ошибку всего за 5 секунд

15:44

РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу: в ВСУ выдали заявление о штурме Херсона

Реклама
15:25

50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину до конца войны - Чернышев

14:57

После заявления о "голодных украинках": скандального профессора накажут - детали

14:18

Будет лить дождь, ударит температура +12: Украину зацепит мощный циклон

14:15

"Агрессор достиг цели": в Эстонии сделали важное заявление о войне в Украине

14:12

Звезда Вечернего Квартала рассказал про свадьбу и главный повод для гордости

13:59

В Сети "гуляет" фейк о снижении мобилизационного возраста: в Раде и НГУ его опровергли

13:57

Что одеть на день рождения: модный и стильный образ поразит воображение

13:24

Оккупанты пытаются окружить ВСУ: ситуация возле Макаровки сложная - Волошин

13:12

В оккупированном Бердянске могли взорвать автомобиль топ-коллаборанта

12:38

"Война в Украине закончится в 2025 году": Орбан заявил о двух сценариях

12:35

Новость о здоровье Короля Чарльза расстроила его подданных

11:58

"Вечному" фонарику нипочем долгие отключения: как быстро и легко сделать лампу

11:50

В 2025 году решится судьба войны у Украине: Влад Росс назвал месяцВидео

11:47

"Мой проект": Арестович заявил, что он "назначил" Залужного главнокомандующимВидео

11:25

Астролог Влад Росс рассказал, для чего будет благоприятен 2025 год

11:07

Киев предлагает ЕС прекратить поддержку беженцев, чтобы вернуть их домой - El Pais

10:45

Билла Клинтона срочно госпитализировали: что случилось

10:38

Будут ли отключать свет на Рождество: украинцам дали ответВидео

10:38

Британские войска могут приехать в Украину для обучения ВСУ - The Times

09:58

Чем отмыть тротуарную плитку: на удивление простой и эффективный способ

Реклама
09:56

Российское судно со стратегическим грузом затонуло после взрыва: деталиВидео

09:30

Атака дронов по аэродрому в Миллерово: в Forbes назвали возможную цель

09:29

Гороскоп на завтра 25 декабря: Стрельцам - огромное везение, Тельцам - прибыль

09:25

2000 "шахедов" в месяц: РФ удвоила производство дронов - Defense Express

08:20

Евросоюз намерен изготовить для Украины миллионы боеприпасов – еврокомиссар

08:04

Украина почти завершила разработку ракеты "Трембита": на что способно новое оружие – Politico

07:00

Путин решил отложить захват Покровска: в ISW сказали, что он хочет взамен

06:47

Не оставляйте Трампа и Путина наедине, мир в опасностимнение

06:03

Гороскоп на 2025 год: какому знаку зодиака невероятно повезетВидео

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти рыбу

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять