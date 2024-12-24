Арсен Мирзоян признался, что был против отношений с Тоней Матвиенко

Певец сперва отказывался принимать свои чувства к будущей жене.

https://glavred.info/starnews/arsen-mirzoyan-priznalsya-chto-byl-protiv-otnosheniy-s-toney-matvienko-10624895.html Ссылка скопирована

Арсен Мирзоян рассказал, как начинался его роман с Тоней Матвиенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/arsen_mirzoian, instagram.com/tonya_matvienko

Читайте больше:

Почему Мирзоян не обижался на Нину Матвиенко, которая отговаривала дочь от романа с ним

Что сам певец в начале думал про отношения с Тоней Матвиенко

Украинская певица Тоня Матвиенко через семь лет после заключения брака с музыкантом Арсеном Мирзояном призналась, что ее покойная мама, певица Нина Матвиенко, сперва была против этих отношений. Нина Митрофановна даже отговаривала дочь от романа с певцом.

Тоня совета мамы не послушалась, а та со временем свое мнение про зятя изменила. За то, что теща приняла его не сразу, Мирзоян не обижен. Более того, он даже был солидарен с Ниной Митрофановной и сперва противился чувствам, которые у него возникли к Тоне.

видео дня

Об этом артист рассказал в интервью для РБК-Украина. Арсен Мирзоян отметил, что сперва между ним и Матвиенко была просто дружба, основанная на любви к музыке - они выступали и много времени проводили вместе. Затем стал зарождаться роман.

"Все начиналось с дружбы, против которой никто не был. А когда началось встречание, тут, может, я и сам против был. Мы же в начале просто дружили, просто друзья. И я понимал, что надо держать дистанцию. Ну и в конце концов не удержались", - вспоминает муж Тони Матвиенко. Также он отметил, что Нина Митрофановна была очень мудрой женщиной, а жизнь со временем все расставила по своим местам.

Кто такая Тоня Матвиенко / инфографика: Главред

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что популярная украинская певица Lida Lee перенесла экстренную операцию. Рано утром она попала в больницу, а уже через несколько часов оказалась на операционном столе.

Также счастливая мама Лиза Глинская впервые показала лица дочерей-двойняшек. Кондитер устроила для них красивую фотосессию, после которой поклонникам стали известны имена девочек.

Читайте также:

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян - история отношений Украинские певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились на первом сезоне укараинского музыкального проекта "Голос країни" в 2011 году. На момент начала романа (2013 год) с Матвиенко Мирзоян был женат. Он развелся ради Тони, и стал строить семью уже с новой возлюбленной. В январе 2016 года у артистов родилась дочь Нина. В 2017 году пара сыграла свадьбу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред