Что делает кофеин с нашим телом: польза и вред

Кофе - самый популярный и самый спорный напиток в мире. Что говорит наука о пользе и вреде кофеина?

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Кофе — друг или враг? Вся правда о кофеине / ua.depositphotos.com, unsplash.com

Вы узнаете:

Можно ли пить кофе беременным

Как кофе помогает сохранить молодость

Сколько кофеина можно в день

Кофеин - самое широко используемое психоактивное вещество в мире, которое содержится во многих продуктах, которые мы употребляем каждый день. В связи с этим стоит разобраться, что дает кофеин организму и сколько кофеина можно в день.

Если вам интересны правила кофейного этикета, читайте материал: Как по этикету пить кофе: 10 правил, которые нельзя нарушать.

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В чем польза кофеина

Как пишет IFL science, согласно некоторым исследованиям, кофеин может быть полезен для нашего сердца. Ученые обнаружили, что более высокое потребление кофе было связано с более низким риском сердечной недостаточности.

Также ученые выяснили, что люди с более высоким уровнем кофеина в крови могут иметь меньший риск ожирения и диабета 2 типа. Стоит учитывать, что исследование в основном включало людей европейского происхождения, что означает, что результаты могут быть применимы не ко всем.

Впрочем, исследователи выявили и некоторые краткосрочные сердечно-сосудистые последствия при употреблении напитков с высоким содержанием кофеина.

Высоким уровнем считается около одного литра жидкости, которая содержит 320 миллиграммов кофеина, что равно четырем банкам Red Bull по 250 миллилитров. При употреблении такого количества кофеина были зафиксированы случаи повышения артериального давления и учащенное сердцебиение. Этот эффект особенно заметен, когда энергетические напитки сочетаются с алкоголем.

Кофеин и психическое здоровье

Кофеин является стимулятором. Многие люди пьют кофе или энергетический напиток рано утром или в середине дня, чтобы поднять не только уровень энергии, но и настроение.

Невролог доктор Николь Кларк объяснила , что кофеин "стимулирует дофамин — химическое вещество в вашем мозге, которое играет роль в мотивации удовольствия и обучении".

В то же время если человек имеет паническое расстройство или тревожность, то кофеин может ухудшить настроение.

В частности, употребление примерно пяти чашек кофе с кофеином вызывало тревожность как у людей с паническим расстройством, так и у здоровых людей, но у людей с ПР был более высокий риск панической атаки.

Как кофе влияет на плод во время беременности

Кофеин способен проникать через плаценту, то есть он может попасть в кровоток растущего плода. Исследования в этой области показали, что ежедневное потребление более 300 миллиграммов может быть связано с повышенным риском низкого веса при рождении. При этом более 350 миллиграммов могут быть связаны с потерей беременности.

Тем не менее беременные женщины все равно могут употреблять немного кофеина, но врачи советуют ограничиться не более 200 миллиграммами в день.

Стоит также отметить, что исследование 2020 года свидетельствует: безопасного уровня потребления кофеина во время беременности не существует.

Можно ли пить кофе, если занимаешься спортом

Кофеин часто добавляют в различные предтренировочные порошки. Исследования в целом предполагают, что он может улучшить некоторые спортивные результаты. Однако, неясно, в какой степени этот эффект обусловлен специфическим действием кофеина, если таковое имеется. Кроме того, в исследованиях в основном принимали участие мужчины.

Как кофе влияет на старение кожи

Чашка кофе может временно подарить вам ощущение бодрости и молодости. И этот эффект не случаен, поскольку кофеин, вероятно, влияет и на сам процесс старения. Возможно, даже на клеточном уровне.

Прежде всего стоит отметить, что исследование проводилось на дрожжах. Авторы обнаружили, что у дрожжей кофеин косвенно активирует путь под названием AMPK, который действует как "топливный индикатор" клетки.

"Когда клетке не хватает энергии, AMPK активируется, чтобы помочь справиться с дефицитом. Наши результаты показали, что кофеин помогает включить этот механизм", - объяснил ведущий автор доктор Хараламбос (Бабис) Раллис.

Активация AMPK способна замедлить процесс клеточного старения — когда клетки не умирают, но прекращают делиться. Эти "стареющие" клетки часто связаны с возрастными заболеваниями и общим старением организма.

Другое исследование, охватившее 30 лет данных о более чем 47 000 женщинах, показало, что те, кто регулярно пил кофе с кофеином в среднем возрасте, чаще демонстрировали признаки здорового старения.

Хотя это исследование ещё не прошло экспертную рецензию, его результаты были представлены на ежегодной конференции Американского общества питания в июне. Согласно данным, у женщин, отнесённых к категории "здорово стареющих", дополнительная чашка кофе в день была связана с повышением шансов оставаться здоровыми на 2–5 % — при употреблении до пяти небольших чашек в сутки.

Интересно, что такого эффекта не наблюдалось при употреблении кофе без кофеина. То есть ключевым компонентом выступает именно кофеин.

В то же время стоит отметить, что употребление колы, также содержащей кофеин, ассоциировалось с нездоровым старением — так что важна не только доза, но и источник вещества.

Как писал Главред, пятна от кофе - одни из самых трудновыводимых, но избавиться от них и спасти любимую вещь без лишних усилий можно даже в домашних условиях. Детальнее читайте в материале: Как убрать пятна кофе с одежды: простые и эффективные способы.

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Об источнике: IFLScience IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт. Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

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