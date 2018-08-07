Избиения как хобби: напавшие на школьницу в Одессе девочки попались на новом преступлении

В полиции установили личности подростков, избивавших сверстниц

Группа девочек-подростков, которые недавно в Одессе жестоко избили свою сверстницу, ранее неоднократно участвовали в других избиениях несовершеннолетних.

Как рассказал источник «Страны» в Нацполиции, видеоролик с избиением Сони увидела в интернете совершенно другая одесситка – Антонина П., которая не имеет никакого отношения к семье пострадавшей.

«Дочь Антонины П. – Анастасия, за пару месяцев до инцидента с Соней, также была жестоко избита той же компанией девочек – подростков – 13-летней Аленой С., 13-летней Ксенией Т., 14-летней Ириной О. и 17-летней Валерией Ф. До Сони они уже не раз били девочек. Более того, после Сони они уже успели избить еще одну девочку. Но на видео уже не снимали — стали осторожней" — пояснил источник в полиции.

При этом Антонина П. опознала девочек, избивавших Соню, а также ее дочь Настю и передала видео в полицию, после чего было открыто уголовное производство и установлены личности девочек, избравшие себе в качестве хобби избиения своих сверстниц.

Напомним, ранее стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе.