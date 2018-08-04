Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ

Полиция ничего не может сделать с девочками, жестоко избившими свою сверстницу в Одессе, и заснявшими это на видео - единственно, копы провели с ними разъяснительные беседы. Так произошло из-за того, что большинство участниц конфликта все еще несовершеннолетние - поэтому им удастся избежать уголовной ответственности.

Накажут исключительно родителей девочек, да и то - символически. Законом в подобных ситуациях предусматривается взыскание символического штрафа в размере 51 гривны, сообщает ТСН.

Читайте также"Пусть сдохнет!": в Днепре подростки затравили зверски избитую девочкуВ то же время детский психолог Мария Штупера, которая занимается избитой, отмечает, что пострадавшей девушке понадобиться по меньшей мере год, что бы пройти реабилитацию после произошедшего.

Напомним, в Одессе группа малолеток избила свою сверстницу и сняла это на видео. Мотивом драки, как это водится у девушек, стал парень.