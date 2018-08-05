Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе

Избившие девочку в Одессе подростки подкараулили свою жертву в спальном районе города недалеко от ее дома и пригласили "поговорить".

Сначала мать потерпевшей не решалась идти в полицию, потому что боялась навредить дочке, а написать заявление ее убедили правозащитники, одна из которых распространила видео с издевательствами, пишет ТСН.

"Мы ездили к маме домой, пытались поговорить, что ее ребенок будет защищен. Такого ужаса мы не встречали. А если бы у ребенка лопнул сосуд в голове? Это могло повлечь смерть", — говорит волонтер общественной организации Екатерина Раскидна.

Отмечается, что личности всех участниц избиения установили, среди них лишь одной исполнилось 16 лет.

"Все участники этого избиения — дети в возрасте 13-14 лет. Когда-то они вместе учились в одном учебном заведении", — рассказала начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

При этом организатор нападения на своей странице в соцсети ранее уже выкладывала видео девчачьих драк, но это отснятое видео детский психолог даже досмотреть до конца не может – убеждает, что на реабилитацию потерпевшего ребенка понадобится как минимум год.

"Ответственность они должны понести, потому что ответственность в этой ситуации — это определенное создание границ, которые необходимы этим девушкам. Я думаю, что психологическая травма, которую получила девушка, гораздо больше, чем травма физическая", — сказала детский психолог Мария Штепура.

Напомним, ранее сообщалось, что девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут.