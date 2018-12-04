Скандал на Черниговщине: в школе затравили ребенка с инвалидностью

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В школе села Смяч Черниговской области разыгралась настоящая драма, жертвой которой стал девятилетний школьник Марк с инвалидностью.

Родители ребенка, работающие в этой же школе, утверждают, что их сына затравили из-за его особенностей развития – Марк страдает задержкой развития из-за редкой болезни Фара - избытка кальция в тканях мозга.

При этом родители соучеников Марка жалуются, что ребенок: "Обнимается, юбки поднимает, обзывается".

"У нас девочка учиться в школе с эпилепсией, но у нее ни разу не было припадков, просто ребенка дважды в год пролечивают. Мама этого Марка никуда не возит", - рассказали свою версию родители школьников.

В свою очередь, мам Марка подчеркнула, что дети в школе ее сына постоянно провоцируют, собщает ТСН.

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"Волосы у него длинные на руках, они его трогали, он разозлился, начался приступ, спровоцировали эпилептический приступ В школе дисциплины нет, работа не проводится с детьми об инклюзивном обучении, чтобы правильно реагировали на этих детей", - рассказала Оксана Короткая.

В ответ родители других детей говорят, что у мамы Марка произошел психологический срыв, ведь у нее трое детей-инвалидов.

"Она разозлилась на весь мир, понимаете, жалобы идут на все, кого можно", - считает одна из местных мам.

При этом Оксана Короткая считает, что таким образом всю семью выживают из школы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье учащаяся ПТУ жестоко избила сверстницу.