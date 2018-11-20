"Девушка-бандитка": в Запорожье учащаяся ПТУ жестоко избила сверстницу

ПТУшница жестоко избила девушку / Скриншот

В Украине произошел еще один случай жестокого насилия с учащимися учебных заведений.

В Запорожье одна их учащихся 31-го профтехучилища напала на девушку и жестоко ее избила.

Жертве досталось по голове, при этом ее повалили на землю. Отметим, что инцидент подростковой экзекуции был зафиксирован на видео.

Как пишет gazeta.zp.ua, впоследствии нападавшая опубликовала это видео в своем Instagram. В соцсетях агрессивная девица называет себя "девушкой-бандиткой" и "сумасшедшей личностью".

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости:

Напомним, в Днепре ровесники избили и унизили школьницу.

Ранее Верховная Рада поддержала законопроект о борьбе с буллингом. Закон предлагает установить административную ответственность за буллинг, а также за сокрытие подобных случаев, и ввести штрафы от двадцати до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан. Размер штрафа будет зависеть от вида совершенного правонарушения.