"Никто не прогуляет урок": Ученые предложили ввести в школах уроки "порнограмотности"

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Коллектив ученых, представляющих Национальный университет Ирландии, предложила ввести в школах изучение порнографических видеороликов.

Такое сообщение опубликовал британский таблоид The Sun. По словам руководителя коллектива, Кейт Доусон, изучать порно школьникам необходимо для того, чтобы они сумели хорошо подготовиться к будущей сексуальной жизни.

Тем не менее, учащимся в школе нужно отдельно объяснять, что порнография — чисто постановочное зрелище, и, к примеру, эякуляция редко бывает такой яркой и мощной.

Кроме того, Доусон считает, что уроки "порнограмотности" должны соответствовать возрасту школьников, но начинать их нужно до того, как дети начнут регулярную половую жизнь.

Напомним, ранее на Одесчине школьники устроили гей-оргию и сняли порно. Ранее сообщалось о том, что ученые научились лечить порнозависимость.