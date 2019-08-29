Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Владимир Зеленский / Reuters

В Верховную Раду внесли первый законопроект – им стал проект закона об особой процедуре устранения президента с поста.

Законопроект об импичменте зарегистрирован на сайте парламента под номером №1012 от 29 августа 2019 года. Его внес президент Владимир Зеленский. Пока что текст законопроекта отсутствует.

Как известно, импичмент президента предусмотрен Конституцией Украины, но закона об импичменте нет. Согласно действующему Основному Закону, президент может быть смещен с поста парламентом в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Напомним, представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявлял, что народные депутаты Верховной Рады IX созыва в первую очередь рассмотрят законопроект об импичменте президента Украины.

29 августа Верховная Рада 9-го созыва начала работу. Народные депутаты приняли присягу на торжественном заседании и пообещали работать до ночи – пока не примут все кадровые решения.