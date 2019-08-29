Следующий после Луценко: Рябошапка сказал, готов ли возглавить ГПУ

Рябошапку называют главным кандидатом на должность генпрокурора / УНИАН

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил о готовности возглавить Генеральную прокуратуру Украины. Об этом он сообщил в комментарии журналистам 29 августа.

"Если президент сказал" да ", то мы будем это делать, быстро и качественно", - ответил Рябошапка на вопрос о том, готов ли он возглавить Генпрокуратуру, передает УНИАН.

Заместитель главы ОП надеется, что Верховная Рада сегодня примет решение по реформированию Генпрокуратуры.

"Думаю, что сегодня... можем вечером об этом пообщаться", - сказал он и добавил, что до принятия официального решения относительно реформы ГПУ он не может ничего комментировать.

Напомним, 29 августа генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. Главным претендентом на кресло Луценко является замглавы ОП Руслан Рябошапка. По данным СМИ, партия Слуга народа, планирует преобразовать Генпрокуратуру в Офис Генпрокурора.