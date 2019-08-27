СМИ узнали, как в Слуге народа хотят реформировать Генпрокуратуру

Генпрокуратура / УНИАН

Политсила Владимира Зеленского, партия Слуга народа, планирует преобразовать Генпрокуратуру в Офис Генпрокурора.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Левый берег из собственных источников. По их информации, региональные ячейки прокуратуры будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные – в окружные прокуратуры. Это, в свою очередь, автоматически повлечет "чистку" всех прокурорских кадров.

Далее, у Зеленского планируют ликвидировать органы прокурорского самоуправления – Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал претендента на место Юрия Луценко на посту генерального прокурора.