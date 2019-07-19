Зеленский рассказал, когда ждать кандидатуру нового генпрокурора

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Внесение кандидатуры нового генерального прокурора состоится после формирования большинства в новоизбранном парламенте, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

на встрече с представителями деловых кругов Китая глава государства подтвердил приверженность реформе судебной системы и антикоррупционных органов.

"С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора. Таким образом, мы сможем на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Президент подчеркнул важность обеспечения защиты бизнеса от давления правоохранительных органов.

Читайте такжеЗеленский объяснил, почему прогоняет Луценко из ГПУНапомним, ранее Зеленский просил Раду немедленно рассмотреть представление об увольнении Юрия Луценко.

18 июня Комитет Верховной рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности заявили не нашел в представлении Зеленского повода для увольнения генпрокурора.

Кроме того, 11 июня, во вторник, президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент представление на увольнениегенерального прокурора Украины Юрия Луценко.