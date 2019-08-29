Уходит по собственному желанию: Луценко написал заявление об отставке

Луценко уходит с должности в ГПУ / Фото: УНИАН

Генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. Документ глава ГПУ показал журналисту Дмитрию Гордону во время интервью, прямая трансляция которого идет в YouTube.

Заявление об отставке подписано сегодняшним числом (29 августа) и адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Прошу уволить меня с должности генерального прокурора Украины по собственному желанию на основании пункта 1 части первой статьи 42 Закона Украины "Про прокуратуру", - говорится в документе.

Заявление Юрия Луценко / Скриншот YouTube Дмитрий Гордон

Напомним, ранее Юрий Луценко заявлял, что намерен написать заявление об уходе с поста генпрокурора только тогда, когда будет кому его рассмотреть.

Также сообщалось, что, по данным СМИ, партия Слуга народа, планирует преобразовать Генпрокуратуру в Офис Генпрокурора.