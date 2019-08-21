Луценко собрался покинуть пост генпрокурора

Юрий Луценко заявил, что напишет заявление об уходе / Обозреватель

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен написать заявление об уходе только тогда, когда будет кому его рассмотреть.

По его словам, это очевидно, что Владимир Зеленский хочет видеть на должности генпрокуррора другого человека. Но Луценко не хочет писать заявление только потому, что все пишут, рассказал он в интервью Цензор.НЕТ.

"Конечно, команда президента не могла понять, почему все написали заявление, а я не написал. Писать заявление, потому что все пишут, - я не согласен. Я сказал: закон предусматривает моей отставке только в двух случаях: либо по решению парламента, или по собственному желанию", - сказал он.

Луценко уточнил, что за кресло генпрокурора он не держится, но ставить и.о. на его место между президентскими и парламентскими выборами – идея не самая лучшая.

"По результатам выборов я, безусловно, напишу заявление, как только будет кому ее рассматривать. Но написать заявление после президентских выборов, зная, что тот парламент никого не снимет и три месяца держать и.о. Генпрокурора я считаю неправильным. Сейчас все будет как надо, и за кресло я не держусь. Мне есть чем отчитываться. В случае, если новая команда захочет моих советов, она их получит", - подытожил Луценко.

Ранее Луценко затаил обиду на Зеленского из-за женщины.