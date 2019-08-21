Луценко затаил обиду на Зеленского из-за женщины

21 августа 2019, 17:14

54-летний генеральный прокурор рассказал о непростых отношениях с Владимиром Зеленским.

Юрий Луценко
Юрий Луценко обиделся на Зеленского из-за Тимошенко / УНИАН

Генеральный прокурор Юрий Луценко, от которого ранее утаили операцию по делу Грымчака, внезапно вспомнил, что когда он находился в тюрьме, артисты студии 95 Квартал очень комплиментарно высказывались о нем, и объяснил, за что обиделся на Владимира Зеленского.

"Когда я был в тюрьме, "Квартал" в отношении меня был очень комплиментарным. "Тут в зале должен быть Луценко ...". Затем, я помню, была сценка, где Пшонка (бывший генеральный прокурор – ред.) меня арестовывал, а я переодевался в его шинель и его арестовывал. Женя Кошевой демонстрировал в камеру часы, которые я ему подарил, чтобы я улыбнулся в своей камере. Это было приятно. Что-то такое приятное было", - высказался Луценко.

 54-летний генеральный прокурор также вспомнил звонок из тюрьмы Владимиру Зеленскому.

Читайте такжеЗеленский объяснил, почему прогоняет Луценко из ГПУ"Если честно ... ну, вы же знаете, что в "Лукьяне" (Лукьяновское СИЗО) два года никаких звонков или свиданий не предоставляли. А в колонии у меня уже была возможность звонить в день до получаса в сутки. Как-то позвонил Зеленскому. Он сначала не поверил, а потом говорит: "Юрий Витальевич, сколько лет, сколько зим, посидеть бы". Я говорю: "я уже посидел, спасибо". Был такой разговор. Но уже потом, когда встретились, я высказал ему свое неприятие "сказочной Руси", или как она называлась?", - добавил Луценко.

 Также Луценко рассказал, что его сильно зацепило, что "кварталовцы" шутили над Тимошенко.

"Честно, меня очень обидели сюжеты вокруг Юли (Тимошенко – ред). К ней можно по-разному относиться, но когда женщина-политик сидит в тюрьме, шутить так сально, с моей точки зрения, является неприемлемым. Я об этом так и сказал", - подчеркнул Луценко, передает Цензор.нет.

Напомним, 23 мая генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о хороших отношениях с экс-лидером 95 Квартала и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У нас действительно были очень хорошие отношения во времена, когда я, как министр внутренних дел, был нужен на концертах "95 квартала". Виктор Андреевич Ющенко очень плохо относился к юмору в его сторону, а я очень хорошо…. Меня очень приглашали, чтобы я побывал на концертах, чтобы не было так страшно впервые шутить над высшими должностными лицами государства. Сначала я был нужен, а потом мне было интересно", - сказал Луценко.

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