Дело Грымчака: от Луценко утаили операцию - ГПУ

Юрий Луценко не знал об операции по задержанию Грыымчака / УНИАН

Генеральный прокурор Украины Юрия Луценко не был осведомлен об операции по задержанию замминистра по делам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его сообщника, сообщил руководитель группы прокуроров управления спецрасследований ГПУ Алексей Донской.

"Во всех этих производствах это стало возможно потому, что руководство Генеральной прокуратуры - ни генпрокурор, ни управляющий заместитель - не знали об операциях. Они были проинформированы только постфактум, когда все уже произошло", - рассказал Донской, передает УНН.

Он также отметил, что согласно общему правилу обо всем сообщается заранее.

Напомним:

Вечером 14 августа в Киеве задержали Юрия Грымчака, заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, и его сообщника. По данным СМИ, им оказался Игорь Овдиенко – брат супруги Грымчака Юлии. Именно в авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли неправомерную выгоду в размере 480 тысяч долларов. Также правоохранители провели обыск в квартире Грымчака. Впоследствии его допросили в Генпрокуратуре, чиновник все обвинения отрицал.

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