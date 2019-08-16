Дело Грымчака: от Луценко утаили операцию - ГПУ

От Луценко скрыли операцию по задержанию замминистра по делам временно оккупированных территорий.
Генеральный прокурор Украины Юрия Луценко не был осведомлен об операции по задержанию замминистра по делам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его сообщника, сообщил руководитель группы прокуроров управления спецрасследований ГПУ Алексей Донской.
"Во всех этих производствах это стало возможно потому, что руководство Генеральной прокуратуры - ни генпрокурор, ни управляющий заместитель - не знали об операциях. Они были проинформированы только постфактум, когда все уже произошло", - рассказал Донской, передает УНН.
Он также отметил, что согласно общему правилу обо всем сообщается заранее.
Напомним:
Вечером 14 августа в Киеве задержали Юрия Грымчака, заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, и его сообщника. По данным СМИ, им оказался Игорь Овдиенко – брат супруги Грымчака Юлии. Именно в авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли неправомерную выгоду в размере 480 тысяч долларов. Также правоохранители провели обыск в квартире Грымчака. Впоследствии его допросили в Генпрокуратуре, чиновник все обвинения отрицал.
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