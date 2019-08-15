Задержание Грымчака: всплыли новые горячие подробности

По словам адвоката, у Овдиенко - сахарный диабет и II группа инвалидности / 24 канал

Вечером 14 августа в Киеве задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его сообщника. По данным СМИ, им оказался Игорь Овдиенко – брат супруги Грымчака Юлии.

Овдиенко задержали на проспекте Победы возле метро Нивки. При этом ему стало плохо - у подозреваемого в получении взятки резко подскочило давление к отметке 230/170. На место задержания вызвали скорую помощь, сообщает 24 канал. Сначала Овдиенко сидел в своем авто, а около 23 часов сам пошел и лег в машину "скорой". Адвокат сообщил, что у его подзащитного - сахарный диабет и II группа инвалидности.

Овдиенко сам лег в карету скорой помощи / 24 канал

Также известно, что именно в авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли неправомерную выгоду в размере 480 тысяч долларов.

В авто правоохранители нашли 480 тысяч долларов / 24 канал

Тем временем правоохранители провели обыск в квартире Грымчака. Впоследствии его допросили в Генпрокуратуре, чиновник все обвинения отрицал. В свою очередь, жена Грымчака Юлия называет уголовное дело политическим заказом.

Как сообщал Главред, Грымчака и его помощника задержали по подозрению в вымогательстве взятки в размере 1,1 млн долларов. Они были задержаны при получении части средств в размере 480 тысяч долларов. Задержание своего бывшего соратника подтвердил генпрокурор Юрий Луценко и заявил, что ему "стыдно" за Грымчака.

В свою очередь, замминистра Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что дело Гымчака не имеет отношения к МинВОТ. По словам Туки, Грымчак лоббировал за деньги чьи-то интересы вне министерства. Также в ведомстве заявили, что к МинВОТ не имеет отношения задержанный вместе с Грымчаком помощник, поскольку в штатном расписании министерства нет такой должности.