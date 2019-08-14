Силовики задержали замминистра Грымчака по делу о взятке

Грымчак задержан на взятке в $480 тыс. / Фото: Радио Свобода

Сотрудники НАБУ вместе с коллегами из Генпрокуратуры и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Грымчака, а также его помощника в момент получения взятки в сумме 480 тысяч долларов.

"Сейчас проходит задержание моего мужа Грымчака Юрия Николаевича генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск. Именно сейчас просим соседей о помощи", - написала в Facebook супруга обвиняемого Юлия Грымчак.

Грымчака и его помощника задержали по подозрению в вымогательстве взятки в размере 1,1 млн долларов. Уточняется, что они были задержаны при получении части средств в размере 480 тысяч долларов.

"Указанные лица, якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долларов США", - сообщает пресс-служба НАБУ.

Напомним, в Житомире правоохранители задержали активиста Александра Громова – он погорел на взятке в 30 тысяч долларов.