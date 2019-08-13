"Спрятал между булками": известный активист погорел на взятке в 30 тысяч долларов

Активист нашел "интересное место", чтобы спрятать взятку / Фото Нацполиции в Житомирской области

В Житомире правоохранители задержали активиста Александра Громова – он погорел на взятке в 30 тысяч долларов.

По данным полиции, мужчина требовал неправомерную выгоду за непрепятствование в работе предприятия путем создания вокруг него негативного общественного резонанса.

"Установлено, что руководитель общественной организации неоднократно обращался лично и посылал смс-сообщения руководителю предприятия с требованиями уплаты средств (однократно – 30 тысяч долларов и ежемесячно – по 5 тысяч долларов ) за непрепятствование в его деятельности", – сообщает пресс-служба Нацполиции.

В случае несогласия активист обещал использовать имеющиеся ресурсы общественности для создания негативного имиджа и увольнения менеджера с должности.

Фото Нацполиции в Житомирской области

Фото Нацполиции в Житомирской области

За подобные действия задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Богдан Фещенко уточнил в Facebook, что Громов спрятал деньги в трусах. Также он добавил, что задержанный активист ранее хотел возглавить Общественный совет при Житомирской облгосадминистрации.

В Сети поиронизировали над горе-взяточником:

Напомним, в Киевской области в Василькове сотрудники полиции и Управления защиты экономики в Киевской области разоблачили незаконные схемы с растраты и присвоения бюджетных средств. Чиновникам с 2017 года удалось присвоить 70 млн гривен.