Под Киевом чиновников разоблачили в хищении 70 млн гривен

Чиновники присвоили 70 млн гривен / kv.npu.gov.ua

В Киевской области в Василькове сотрудники полиции и Управления защиты экономики в Киевской области разоблачили незаконные схемы с растраты и присвоения бюджетных средств.

Чиновникам с 2017 года удалось присвоить 70 млн гривен, сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

"Так, начиная с 2017 по настоящее время, должностные лица Васильковской районной государственной администрации в особо крупных размерах через фиктивные предприятия заказывали строительные работы по ремонту учебных заведений по завышенным ценам, проводили обналичивания бюджетных средств через конвертационные центры. Таким преступным путем они завладели деньгами в размере более 70 миллионов гривен", - отметил Небытов.

Он сообщил, что были проведены 17 обысков у чиновников и приближенных к ним лиц. Удалось изъять так необходимые документы и печати, после экспертизы которых станет возможным объявить подозрения и направить обвинительные акты в суд.

"Нашли даже бухгалтерию в погребе. Зачем? Воровать безнаказанно у детей, да и вообще в государства, не дадим!", - пообещал Небытов.

Чиновникам по ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) "светит" от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Чиновники за 3 года присвоили 70 млн грн / kv.npu.gov.ua

У чиновников Василькова буквально велась подпольная документация / kv.npu.gov.ua

Ранее полиция задержала топ-чиновников на взятке в 1,2 млн долларов.