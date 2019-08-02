Взятка в 1,5 миллиона долларов: полиция задержала топ-чиновников

2 августа 2019, 08:47

Гендиректора госучреждения задержали в служебном кабинете, а директора госпредприятия - на выезде из Киева.

Копы задержали двух чиновников в взятке на 1,5 млн долларов / npu.gov.ua

Нацполиция и ГПУ задержали на взятке почти 1,5 миллиона долларов США топ-чиновников Институат охраны почв Украины и госпредприятия Головинский карьер.

Гендиректора госучреждения задержали в служебном кабинете, а директора госпредприятия на выезде из Киева, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили и задокументировали коррупционную схему приватизации государственного имущества, в которой задействованы высокопоставленные государственного учреждения Институт охраны почв Украины и госпредприятия Головинский карьер. На основании собранных материалов следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины открыли уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

"Так, было установлено, что с целью приватизации государственного предприятия представители общества предоставили пакет документов в госучреждения. Зато чиновники выдвинули требование о предоставлении неправомерной выгоды за решение данного вопроса. 1,3 миллиона долларов США взятки необходимо предоставить руководителю Институт охраны почв Украины и 200 тысяч долларов США - директору Головинский карьер", - сказано в сообщении.

Чиновника поймали на взятке в 1,2 млн долларов / npu.gov.ua

За определенную сумму руководитель ГП Головинский карьер, который также является председателем ликвидационной комиссии, пообещал содействие в ускорении процедуры ликвидации госпредприятия, а гендиректор ГУ Институт охраны почв Украины - в беспрепятственной его приватизации.

Решается вопрос о задержании должностных лиц в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщения им о подозрении.

По месту работы и жительства правонарушителей проводятся санкционированные обыски.

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