50 тысяч гривен за смену: ГПУ поймали на крупных взятках патрульного блокпоста на Донбассе

Патрульный брал взятки рублями, гривнами и даже долларами / gp.gov.ua

Генеральная прокуратура Украины совместно с Нацполицией и ГБР разоблачили на крупной взятке инспектора сектора реагирования патрульной полиции Волновахского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Патрульный, находясь на стационарном блокпосту, расположенном неподалеку от КПВВ Новотроицкое, систематически, на протяжении почти полгода требовал взятки за то, что закрывал глаза за нарушение водителями ПДД, сообщили в пресс-службе ГПУ.

По предварительным данным, за одну смену на блок-посту он получал от граждан около 50 тысяч грн неправомерной выгоды.

"После очередного получения неправомерной выгоды в размере 3 тыс грн и 2 тыс российских рублей от лица, проживающего на временно оккупированной территории и который является инвалидом второй группы, работник полиции задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, проведены первоочередные следственные действия, готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказано в сообщении.

Если вину патрульного докажут, ему "светит" от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Инспектор за смену "зарабатывал" около 50 тысяч гривен / gp.gov.ua

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