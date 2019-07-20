"Сговор чиновников": советница "шишки" из Киева погорела на крупной взятке

Советницу главы Дарницкой РГА поймали на крупной взятке / facebook.com/LarysaSargan

В пятницу, 19 июля, при получении взятки в сумме 650 тысяч гривен задержана советница председателя Дарницкой районной госадминистрации Киева и ее сообщник.

Правоохранители готовят ходатайства в суд об избрании задержанным мер пресечения, написала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

По ее данным, советница столичной "шишки" вступила в сговор с другими чиновниками и создала коррупционную схему для получения средств от субъектов предпринимательской деятельности за создание благоприятных условий для их победы в тендерах.

Во время обысков у возможных злоумышленников нашли и изъяли тендерную документацию, печати подконтрольных предприятий, "черновые" записи, а также деньги — 1 тысячу 160 евро и 60 тысяч долларов.

Ранее в прокуратуре Киевской области сообщили, что правоохранители разоблачили на взятке должностных лиц Бориспольского городского совета. В ведомстве отметили, что чиновники зарабатывали на предпринимателях.