На вотчине "черта" Годунка топ-чиновника поймали на крупной взятке

Заместитель городского головы Борисполя попался на взятке / news24ua.com

Должностных лиц Бориспольского городского совета разоблачили на взятке более чем 60 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, один из заместителей Бориспольского городского головы, используя свое служебное положение, в сговоре с другими должностными лицами Бориспольского горсовета организовал преступную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности за заключение договоров подряда на выполнение работ, оказание услуг, поставку товарно-материальных ценностей за бюджетные средства.

Правоохранители установили, что затем неправомерная выгода заместителем Бориспольского городского головы распределялась между другими работниками городского совета.

Читайте также"Я не черт": скандальный чиновник Годунок передумал судиться с Зеленским"Прокуратурой Киевской области совместно с ГУНП в Киевской области под оперативным сопровождением Управления защиты экономики в Киевской области указанные должностные лица разоблачены. Сейчас в Бориспольском городском совете, а также по месту жительства должностных лиц, продолжаются обыски", - отмечают в прокуратуре.

Также сообщается, что готовится вручение должностным лицам сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору с группой лиц).

Отметим, что генпрокурор Юрий Луценко обнародовал видео со скрытой камеры, на котором зафиксирован момент, когда чиновники Бориспольского городского совета делят между собой взятку.

Напомним, 10 июля в Борисполе президент Украины Владимир Зеленский назвал "разбойником" и выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка. После встречи глава государства заявил о своем намерении обратиться в СБУ по поводу криминального прошлого бориспольского чиновника.

После чего Зеленский заявил о своем намерении обратиться в СБУ по поводу криминального прошлого Годунка. "Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта...", - сказал Зеленский.