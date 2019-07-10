"Позвоню Баканову по поводу этого черта": продолжение перепалки Зеленского с чиновником Годунком

Зеленский продолжал с коллегами обсуждать проблему при включенном микрофоне / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем намерении обратиться в СБУ по поводу криминального прошлого бориспольского чиновника Ярослава Годунка, которого выгнал со встречи.

Заявление Зеленский сделал сразу после встречи и совестной перепалки с Годунком, когда обрывки его фраз было слышно в микрофон. Видео опубликовано в YouTube.

Фразу глава государства сказал кому-то из своего окружения, однако благодаря включенным микрофонам, об этом узнали все окружающие. Зеленский заявил и намерении позвонить в связи с инцидентом главе СБУ Ивану Баканову.

"Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта… Мне надо закончить с этим человеком", – сказал Зеленский.

Напомним, на встрече с чиновниками в Борисполе Зеленский устроил свару с мэром из-за кала - опубликовано видео.

Как позже выяснилось, на выборах Годунок голосовал за Зеленского и публично заявил об этом в соцсети.