"Е*ать лох": чиновник, которого Зеленский выгнал в Борисполе, голосовал за "честного преЗЕдента"

10 июля 2019, 17:10

Секретарь местного горсовета вошел в 73 процента голосовавших за Зеленского.

Ярослав Годунок
Ярослав Годунок на выборах 21 апреля голосовал за Зеленского / facebook/Ярослав Годунок

Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок, которого 10 июля президент Владимир Зеленский выгнал из совещания, назвав разбойником, 21 апреля на выборах главы страны голосовал за действующего президента.

Чиновник на своей странице в Facebook в день выборов поделился фото с избирательного участка.

"Проголосовал за будущее моих детей, за процветающую Украину и честного преЗЕдента", - написал Годунок.

В комментариях под снимком Годунка юзеры стали глумиться над чиновником, не подбирая выражений.

"Е*ать ты лох. Встал и вышел", - сьязвил Владимир Лысак.

"Выбросили Годунка, как использованный преЗЕрватив", - написал Андрей Кулешов.

"Ну как, проголосовал? Ешь, не обляпайся", - считает Ольга Сташенко.

"В очередном воздушном шпагате треснуло очко одного мажоритарщика", - отметила Ося Шаргородская.

"Ой, а Зе вам подсрачник выписал...", - написала Людмила Андриенко.

Напомним, на встрече с чиновниками в Борисполе Зеленский устроил свару с мэром из-за кала - опубликовано видео.

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Борисполь чиновник Владимир Зеленский перепалка
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