"Разбойник, выйди отсюда": Зеленский на Киевщине выгнал с совещания секретаря горсовета

Владимир Зеленский / скриншот из видео

Во время рабочего визита в среду, 10 июля, в Борисполе президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка.

Причиной перепалки стало обсуждение строительства больницы в Борисполе. Годунок заявил, что председатель Бориспольской райадминистрации Александра Туренко "отжал" у города больницу и сделал учредителем только район. В итоге, по его словам, город теперь не может вкладывать в больницу бюджетные средства.

В ответ Зеленский призвал чиновников решать вопросы не "на камеру" и не занимаясь пиаром и отметил, что проверял информацию по Годунку.

- Пожалуйста, спрячьте телефон и подойдите к микрофону, скажите: в чем проблема, как ее решить. Я на телевидении 20 лет работал – знаю, что камера – это все, но сейчас есть более важные вопросы, - сказал Зеленский.

Дальше, прямо во время время совещания президент Украины зачитал информацию со смартфона о том, что что Годунок (секретарь Бориспольского городского совета, член Батькивщины) имеет в своем пассиве судимость и после недолгой перепалки его выгнал.

"Когда очень много кричат, я всегда прошу найти мне в интернете. Я здесь прочитал: член "Батькивщины", секретарь бориспольского городского совета ранее осужден по части 3 статьи 142 УПК Украины "разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений". Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Разбойник ты", − сказал он.

Годунок призвал президента выделять больше денег городу, но президент снова призвал чиновника покинуть помещение:

"Плохо слышишь меня? Я Вас спрашиваю – это Вы? Выйдите пожалуйста – будете на райадминистрации сидеть и кричать. На английском – exit".

Уходя, Годунок крикнул "все мы президенты", процитировав инаугурационную речь Зеленского, а последний парировал реплику словами "Ты точно не президент. Потому что у президента нет криминала".

Наконец, Зеленский устал от перепалки и разговор завершил фразой "Да иди уже... Слышите или нет?.. Иди гуляй, Господи", а после того, как чиновник покинул помещение добавил, что "не любит бандитов".

Ярослав Годунок является депутатом горсовета Борисполя от Батькивщины, он баллотируется в парламент в округе №98.

К слову, Зеленский во время своего визита в Борисполь заявил о том, что назначил главу Киевской облгосадминистрации Михаил Бно-Айриян − замдиректора НЭК Укрэнерго.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в крайне жесткой манере расчихвостил главу МИД Украины Павла Климкина - за то, что тот ответил на ноту МИД РФ по поводу пленных украинских военных моряков без согласования с ним.