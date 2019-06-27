"Верните родителям": Зеленский обратился к Путину из-за моряков и расчихвостил Климкина

Владимир Зеленский / РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренный брифинг для журналистов в четверг, 27 июня.

Сперва он в крайне эмоциональном тоне высказал свое недовольство работой главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина.

"Я, как президент Украины, узнаю информацию о наших международных действиях из интернета. Я сейчас говорю про ноту, которую мы получили от Российской Федерации - касающуюся возвращения наших моряков. И про ответную ноту - которую отослал МИД. Давайте я сейчас объясню не юридическим, а простым человеческим языком - что происходит. Я, президент Украины - напоминаю всем, особенно господину Климкину - в глаза не видел наш ответ на ноту РФ. Потому как господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины. А это вопросы безопасности, вопросы жизни наших граждан ... Министр делает заявления от лица Украины как государства. Но это компетенция президента", − заявил Зеленский.

Кроме того, президент Украины обратился к президенту РФ Владимиру Путину и призвал того освободить украинских моряков, взятых в плен пограничниками ФСБ в ноябре прошлого года в Керченском проливе.

"Я хочу обратиться к президенту России. У нас у всех есть дети, верните детей родителям!" – подытожил Зеленский.

Напомним, ранее в МИД РФ решили поучить Киев, как надо добиваться освобождения пленных моряков.