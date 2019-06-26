В МИД РФ решили поучить Киев, как надо добиваться освобождения пленных моряков

МИД РФ и Кремль / Reuters

МИД РФ направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины официальные документы − ноты с указанием возможностей, которые официальный Киев в рамках российского законодательства может использовать ради освобождения взятых в плен ФСБ в Керченском проливе украинских военных моряков.

Соответствующее информация содержится в официальном комментарии российского внешнеполитического ведомства.

По словам российских дипломатов, на указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается.

Напомним, 25 ноября 2018-го пограничники из ФСБ РФ обстреляли и взяли на абордаж в Керченском проливе три украинских военных корабля.

25 мая нынешнего года Международный трибунал ООН по морскому праву вынес вердикт о том, что Кремль обязан немедленно освободить пленных моряков и вернуть Украине захваченные вместе с ними корабли.