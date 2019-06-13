"Есть форточка возможностей": В МИД РФ занеслись в мечтах по поводу замирения с Украиной

Здание МИД РФ / Говорит Москва

Между Российской Федерацией и Украиной могут быть восстановлены нормальные межгосударственные отношения.

Такое мнение в четверг, 12 июня, высказал Григорий Карасин − заместитель руководителя МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает агентство ТАСС.

Высокопоставленный дипломат утверждает, что он сейчас видит "форточку возможностей" для восстановления отношения между Украиной и Россией.

"Если говорить о наших двусторонних отношениях с Украиной, то об этом говорил совершенно четко и понятно президент (РФ) вчера. Есть форточка возможностей, главное, чтобы в эту форточку возможностей посылались конструктивные сигналы, а не то, что всем надоело - затасканные русофобские комментарии и призывы", −заявил Карасин.

Напомним, ранее в российском МИД пообещали разбить аргументы РФ по иску Украины, поданному в суд ООН в Гааге: