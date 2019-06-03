Суд ООН в Гааге: в МИД пообещали разбить аргументы РФ по иску Украины

3 июня 2019, 07:30

Материалы исследований украинской делегации будут обнародованы в понедельник на сайте суда.

Украина, Россия, флаг
Украина подала в суд на Россию / tsn.ua

По словам заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль, в понедельник Международный суд ООН в Гааге начнет рассмотрение возражений России о наличии у суда юрисдикции по иску "Украина против России".

"В 10:00 утра Суд в Гааге начнет рассмотрение возражений России о наличии у Суда юрисдикции по нашему большому иску. Россия воспользовалась своим правом и сделала все возможное для того, чтобы затянуть рассмотрение дела по существу", - написала она в Facebook.

Замминистра иностранных дел подчеркнула, что материалы исследований украинской делегации будут обнародованы в понедельник на сайте суда.

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"Это именно то, чего россияне пытаются избежать всеми возможными путями, включая юридическую гимнастику и эквилибристику", - считает она.

Зеркаль предположила, что во время своего выступления Россия "в очередной раз" заявит о "мятежах", "гражданской войне", "спасении русскоязычного населения", "возвращения Крыма" и снова расскажет сказку об "оружии в шахтах".

"Мы морально готовы к очередной порции российской пропаганды", - добавила она.

Она пообещала, что украинская делегация профессионально представит юридическую позицию Украины и сделает все возможное, чтобы убедить Суд в своей юридической правоте и необходимости продолжить рассмотрение дела по существу для обеспечения правосудия для Украины.

Кроме того, Зеркаль отметила, что во вторник вместе с ней в суде будут выступать другие члены юридической команды Украины профессора Харольд Коу и Жан-Марк Тувенин, юристы Марне Чик, Джонатан Гимблетт и Дэвид Зайонтс.

Накануне в РФ прокомментировали слушания по делу "Украина против Российской Федерации" в суде ООН.

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Россия суд ООН Украина
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