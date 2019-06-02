В Москве упрекнули Киев за претензии по Крыму

В МИД РФ ответили на претензии Киева / Говорит Москва

3-7 июня в Международном суде ООН в Гааге состоятся устные слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 г. Но Россия отрицает наличие спора.

"Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции по нескольким основаниям. В частности, мы отрицаем наличие спора между двумя странами по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей", - сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

Россияне также добавили, что природа украинских обвинений в адрес России и возникшие на их почве противоречия между двумя странами не имеют отношения ни к одной из конвенций.

"Так, развязанная Киевом гражданская война на Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а претензии Киева о якобы незаконном возвращении Крыма в состав России не могут быть предъявлены на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - отметили в российском министерстве иностранных дел.

Также российская сторона упрекнула Украину в том, что она "не пыталась добросовестно решить возникшие с Россией разногласия посредством переговоров или арбитража".

Напомним, ранее суд в Гааге отказал Украине в мерах по конвенции о терроризме, но поддержал запрос по Крыму.

Ранее в Международном суде ООН в Гааге прошли слушания по иску Украины против России. Наша страна подала документ в январе 2017-го для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации за время ее агрессии против государства.