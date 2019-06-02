В Москве упрекнули Киев за претензии по Крыму

2 июня 2019, 16:30

Российская сторона упрекнула Украину в том, что она "не пыталась решить возникшие разногласия посредством переговоров или арбитража"

МИД РФ
В МИД РФ ответили на претензии Киева / Говорит Москва

3-7 июня в Международном суде ООН в Гааге состоятся устные слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 г. Но Россия отрицает наличие спора.

"Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции по нескольким основаниям. В частности, мы отрицаем наличие спора между двумя странами по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей", - сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

Россияне также добавили, что природа украинских обвинений в адрес России и возникшие на их почве противоречия между двумя странами не имеют отношения ни к одной из конвенций.

"Так, развязанная Киевом гражданская война на Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а претензии Киева о якобы незаконном возвращении Крыма в состав России не могут быть предъявлены на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - отметили в российском министерстве иностранных дел.

Также российская сторона упрекнула Украину в том, что она "не пыталась добросовестно решить возникшие с Россией разногласия посредством переговоров или арбитража".

Напомним, ранее суд в Гааге отказал Украине в мерах по конвенции о терроризме, но поддержал запрос по Крыму.

Ранее в Международном суде ООН в Гааге прошли слушания по иску Украины против России. Наша страна подала документ в январе 2017-го для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации за время ее агрессии против государства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Крым МИД РФ Международный суд аннексия Крыма суд ООН новости России
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:11
Неймар показал на видео, как его соблазнила на секс девушка из Instagram
16:30
В Москве упрекнули Киев за претензии по Крыму
16:02
Избежавший отставки Гройсман сделал важное заявление
15:20
Команда Зеленского поставила рекорд и завоевала 7 наград конкурса Европейской ассоциации политконсультантов
14:51
Хаос в Харькове: во время съезда партии Кернеса и Труханова националисты снесли памятник Жукову Фото
14:25
"Я бы не платил": Трамп советует Лондону "кинуть" ЕС на 50 млрд долларов
14:05
"У нее с головой совсем плохо стало": Супрун предупредила украинцев о закрытии интернатов
13:55
Новый удар стихии: Украину накроют грозы, ливни и шквалы
13:17
"Фашисты ХХ века": мэр Лондона жестко прошелся по Трампу, Орбану и Ле Пен
12:59
"Побег или дезертирство": Матиос нашел причину не идти в отставку
12:51
Стало известно, что скандальному экс-главе Нафтогаза Дубине принадлежит вычурный отель Хаятт
12:18
Девушка из Instagram обвинила Неймара в изнасиловании: футболист в тот день активничал в Сети
12:16
На Днепропетровщине рок-фестиваль закончился трагедией: есть погибший и пострадавшие Видео
11:58
Разборки в Каменском: две школьницы попали в больницу в результате массового избиения
11:38
Познер из-за Крыма очутился в базе Миротврец
11:22
Россию собираются отстранить от Олимпиады-2020 в Токио – СМИ
10:55
Оккультизм и знахарство: в РФ устроили жуткие ритуалы с могилой Началовой
10:30
"Врежет мощная гроза": синоптик рассказала о сильных ливнях в Украине
10:25
"Замена мяса": диетолог назвала хороший источник растительного белка
10:00
"Привержен противодействию агрессии РФ": сенатор США рассказал о встрече с Зеленским
09:48
Почему Зеленский зря собрался в Брюссель мнение
09:40
"Отделился от ПЦУ": у Епифания Филарета обозвали раскольником и бунтарем
09:15
Главные новости 2 июня: возросло число пострадавших от взрывов в Дзержинске, непогода обесточила сотни населенных пунктов в Украине
09:07
"Лизнул бы эти ножки": Анна Семенович похвасталась фигурой на пикантном фото
08:55
В Украине шквалы и грозы оставили без электричества почти 200 населенных пунктов
08:27
Хаос и паника: во время рок-фестиваля под Днепром ураган снес крышу сцены Видео
08:21
ЖеПа: почему Оля Полякова и другие артисты так стремятся в Раду мнение
08:02
Варенье из розы: как сварить обалденное полезное варенье Фото
07:52
Пьяная стрельба под Киевом: задержаны полицейские, тяжело ранившие ребенка
07:31
Мощные взрывы в Дзержинске: число пострадавших возросло
07:16
От испепеляющей жары до бурь с градом: синоптики спрогнозировали погоду на лето-2019
06:57
Как Порошенко может добиться отсрочки парламентских выборов мнение
06:33
Лузеры месяца: названы знаки Зодиака, которых в июне ждут проблемы
06:01
Запредельный обвал: эксперт рассказал, когда доллар взлетит до 40 гривен
05:28
Названы топ-5 самых сильных эрогенных зон у мужчин
04:53
Могильный креатив: на Прикарпатье детский сад украсили "гробами" Фото
04:01
Посол рассказал, в какую ловушку попадали президенты Украины
03:10
"Фантастическая фигура": Вера Брежнева доказала, что готова к лету
02:02
Владимир Зеленский впервые показал сына: редкое семейное фото
01:14
Известная украинская телеведущая похвасталась стройной фигурой на отдыхе
00:29
Какая вода продлевает жизнь: чемпионка по фитнесу раскрыла секрет
01 июня, суббота
23:58
Тоттенхэм - Ливерпуль - 0:2: текстовая трансляция матча, все подробности
23:53
МИД призвал другие страны "нажать" на Россию ради освобождения пленных украинских моряков
22:50
Экс-солистска Serebro побаловала фанатов откровенным фото в белье
21:46
"Ничего не делает": Медведев наехал на Зеленского по поводу отношений Украины и РФ
21:25
Коноплянка почтил память Рейеса
21:17
Луценко "припугнул" Украину газовой блокады со стороны России
20:44
Британские истребители перехватили группу российских военных самолетов
19:45
Мать убитого Бузины написала письмо Зеленскому с просьбой: подробности
19:15
Синоптик предупредил: летом Украину расплавит 37-градусное пекло
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять