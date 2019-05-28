В МИД РФ предложили после Саакашвили пустить в Украину Королеву

Захарова продемонстрировала, что в МИД РФ с юмором все в порядке / Фото: Reuters

Спикер МИД России Мария Захарова решила шуткой ответить на новость об указе президента Владимир Зеленского о возвращении украинского гражданства Михаилу Саакашвили.

"Зеленский вернул гражданство Украины Михеилу Саакашвили. Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили", - написала она в Facebook.

В комментариях на призыв отреагировала певица Наталья Королева, которой СБУ запретила въезд в Украину по причине незаконного посещения аннексированного Крыма.

"Мария, я верю и надеюсь, что это рано или поздно, но все-таки случится!", - ответила артистка.

Напомним, Саакашвили озвучил свои планы после возвращения в Украину.