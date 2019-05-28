"Я никогда не мстил": Саакашвили озвучил свои планы после возвращения в Украину

28 мая 2019, 18:01

Экс-политик не сомневается, что его преследовали за открытое стремление к справедливости.

Саакашвили
Саакашвили назвал избрание Зеленского шансом для Украины, который нельзя потерять / УНИАН

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому вернул гражданство Владимир Зеленский, назвал поступок главы государства "смелым ходом" и отметил, что любит Украину, и она давно стала для него вторым домом.

Во время прямого эфира в Facebook Саакашвили высказал мнение, что Украина после недавних президентских выборов получила шанс, который нельзя позволить утратить. Он заверил, что не намерен мстить экс-президенту Петру Порошенко, который незаконно лишил его украинского гражданства.

"Я никогда не мстил даже в Грузии, ничего не делал против президента Шеварнадзе. Нужно ориентироваться на успех Украины, на реформы, дальнейшие шаги. Есть молодой президент, которого мы все должны поддержать. Вчера вышло интервью с Куликом, где он признался, как Порошенко заставил его открыть дело против меня. Мы все должны помнить это и проанализировать, чтобы этого в будущем не было", - сказал он.

Саакашвили заявил о намерении приехать в Украину уже завтра. Он подчеркнул, что не имеет политических амбиций и дружеских связей, а криминальные дела против него открывают в Украине и Грузии не из-за совершенных преступлений, а с целью запретить въезд.

Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы объяснил, почему Зеленскому нужен Саакашвили"Как закончилась история с Порошенко, так и закончится история в Грузии. Эпоха олигархата на пост-советском пространстве закончится. Украина – локомотив: пришло новое поколение молодых политиков с новой ментальностью, и они смогут изменить страну", - констатировал экс-политик.

Комментируя свои политические амбиции перед предстоящими парламентскими досрочными выборами, Саакашвили уточнил, что на этих выборах большинство получит партия Слуга Народа.

"Этот факт надо принять всем. Украинское общество хочется избавиться от импотентов и издевательства над людьми. Как говорил Вацлав Гавел, лучше 5 лет ошибок, чем 25 лет саботажа", - подытожил бывший президент Грузии.

Напомним, до избрания на пост президента Владимир Зеленский говорил, что Михаил Саакашвили "защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями... он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом".

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Грузия Владимир Зеленский Михаил Саакашвили Украина
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