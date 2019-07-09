"Всего три вещи": Климкин дал Зеленскому рецепт победы над Путиным

Климкин дал Зеленскому рецепт победы над Путиным

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что для системного противодействия России и ее лидеру Владимиру Путину нужны три вещи. И это должен учитывать глава Украины Владимир Зеленский на встрече с Путиным в Минске.

"К сожалению, Путина не эмоцию не возьмешь. Он на нее не ведется. Он понимает только силу и конкретные согласованные действия… Чтобы системно противодействовать России, нужны три вещи: четкая стратегия, согласованность действий и поддержка международных партнеров", — написал Климкин в Facebook.

Он также прокомментировал сам формат приглашения Путина на встречу.

"Журналисты задаются вопросом: это вообще приемлемо и правильно — делать такие предложения (о встрече в Минске на самом высоком уровне — ред.) через видео? На самом деле почему бы и нет? Политика меняется. У каждого свои фишки. Дональд Трамп, например, общается твитами", — напомнил Климкин.

Глава МИД считает, что "за этим форматом будущее". Но в то же время он не уверен, "в какой мере это видео рассчитано на Кремль, а в какой — на внутреннего пользователя".

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обвинил украинского президента в несерьезности.

"Наверное, когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook", — заявил Лавров.

Также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал предложение Зеленского о переговорах в Минске. Российским властям нужно понять, есть ли перспективы у встречи в новом формате, сообщил спикер главы РФ.