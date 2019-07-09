"Всего три вещи": Климкин дал Зеленскому рецепт победы над Путиным

9 июля 2019, 21:29

Он также прокомментировал сам формат приглашения Путина на встречу.

Климкин дал Зеленскому рецепт победы над Путиным
Климкин дал Зеленскому рецепт победы над Путиным

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что для системного противодействия России и ее лидеру Владимиру Путину нужны три вещи. И это должен учитывать глава Украины Владимир Зеленский на встрече с Путиным в Минске.

"К сожалению, Путина не эмоцию не возьмешь. Он на нее не ведется. Он понимает только силу и конкретные согласованные действия… Чтобы системно противодействовать России, нужны три вещи: четкая стратегия, согласованность действий и поддержка международных партнеров", — написал Климкин в Facebook.

Он также прокомментировал сам формат приглашения Путина на встречу.

"Журналисты задаются вопросом: это вообще приемлемо и правильно — делать такие предложения (о встрече в Минске на самом высоком уровне — ред.) через видео? На самом деле почему бы и нет? Политика меняется. У каждого свои фишки. Дональд Трамп, например, общается твитами", — напомнил Климкин.

Глава МИД считает, что "за этим форматом будущее". Но в то же время он не уверен, "в какой мере это видео рассчитано на Кремль, а в какой — на внутреннего пользователя".

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обвинил украинского президента в несерьезности.

"Наверное, когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook", — заявил Лавров.

Также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал предложение Зеленского о переговорах в Минске. Российским властям нужно понять, есть ли перспективы у встречи в новом формате, сообщил спикер главы РФ.

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