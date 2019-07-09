Встреча Зеленского и Путина: Лавров обвинил украинского президента в несерьезности / фото: EPA/UPG

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Минске.

"Наверное, когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook", – заявил Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ.

В то же время, добавил он, РФ готова "рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую Минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами Минские договоренности".

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко благословил Зеленского на встречу с Путиным в Минске. По его мнению, конфликт между Украиной и Россией должны решить "три славянских народа".

Перед этим у Лукашенко оценили идею Зеленского о саммите с Трампом и Путиным в Минске. Белорусская сторона готова сделать все, чтобы мероприятие прошло на высочайшем уровне.

Также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал предложение Зеленского о переговорах в Минске. Российским властям нужно понять, есть ли перспективы у встречи в новом формате, сообщил спикер главы РФ.