Лукашенко благословил Зеленского на встречу с Путиным в Минске / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Минске.

"Война у нашего порога, и в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров", – говорится в сообщении белорусского лидера на его официальной странице.

По его мнению, конфликт между Украиной и Россией должны решить "три славянских народа": "Не европейцы, не американцы, а именно мы, чтобы она не была заморожена по примеру других горячих точек на постсоветском пространстве".

В то же время против участия США в данном переговорном процессе Лукашенко не возражает.

"Без американцев решить эту проблему будет сложно, уж слишком они погружены в данные процессы", – добавил глава Беларуси.

Ранее у Лукашенко оценили идею Зеленского о саммите с Трампом и Путиным в Минске. Белорусская сторона готова сделать все, чтобы мероприятие прошло на высочайшем уровне.

Также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал предложение Зеленского о переговорах в Минске. Российским властям нужно понять, есть ли перспективы у встречи в новом формате, сообщил спикер главы РФ.