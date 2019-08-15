Тука заявил о непричастности МинВОТ к взятке Грымчака

Тука отреагировал на задержание Грымчака / Униан

Замминистра Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что его коллегу по ведомству Юрия Грымчака задержали на взятке в 480 тысяч долларов по делу, которое не имеет отношения к МинВОТ.

"Подавайте информацию корректно!

1. У Юрия Грымчака нет "помощников".

2. То лицо, которое называют "помощником" вообще не является сотрудником МинВОТ.

3. Юрий Грымчак подозревается в лоббировании определенных решений работниками других государственных учреждений (суд и Минкультом) и не имеет никакого отношения к его служебным обязанностям.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий также заявили, что обвинения, предъявленные Юрию Грымчаку, не имеют отношения к работе ведомства.

"По информации, которая есть в распоряжении МинВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра", - сообщает пресс-служба.

Также в ведомстве заявили, что к МинВОТ не имеет отношения задержанный вместе с Грымчаком помощник, поскольку в штатном расписании министерства нет такой должности.

Напомним, Грымчака и его помощника задержали по подозрению в вымогательстве взятки в размере 1,1 млн долларов. Уточняется, что они были задержаны при получении части средств в размере 480 тысяч долларов. Задержание своего бывшего соратника прокомментировал генпрокурор Юрий Луценко.