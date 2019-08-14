"Под маской патриота - вымогатель": соцсети взорвались после задержания Грымчака

14 августа 2019, 23:39

Пользователи вспоминают, как рьяно обвиняемый обвинял оппонентов в недостаточной любви к родине.

Задержание Грымчака напомнило многим о его активной позиции патриота / Фото: Facebook/Юрий Луценко

Задержание замминистра МинВОТ Юрия Грымчака спровоцировало масштабную дискуссию в украинском сегменте соцсетей, поскольку чиновник был частым гостем на политических ток-шоу на различных телеканалах и, как правило, угрожающе упрекал других участников дискуссии в отсутствии должного патриотизма.

В Facebook обсуждают как факт задержания Грымчака, так и его дружбу с генпрокурором Юрием Луценко, а также вовлеченность в коррупционное преступление Министерства культуры.

"Этот ж на что был уполномочен заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Грымчак, чтобы совести хватило вымогать миллион долларов с бизнесмена. Хотя, как-то сам Грымчак у меня в эфире разозлился на зрителя и начал кричать: "Я тут власть, понятно?" Думается, и в руках у него необузданные возможности, необъятные такие, словно перспективы выйти сухим из воды", - написал Макс Назаров.

"Грымчак то понятно - у него на лице написано. А вот что с Министром культуры, "певцом революции" Нищуком будем делать?! Не знал, видимо?!" – спрашивает Алексей Кучеренко.

"Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Грымчак задержан за получение взятки в размере 50 тысяч долларов и вымогательство 1 миллиона долларов. Ну що, побратими, будемо захищати нашого хлопця-патріота?" – иронизирует Александр Волков.

"Почему борцов с Путиным рано или поздно ловят на взятке? Не иначе как происками оного объяснить это не могу", - отмечает Денис Рафальский.

"Замечу одну вещь. Постанову что Нафтогаз теперь обязан продавать ДТЕКу газ за бесценок написал Гройсман с Насаликом и никто никого не ловит, хоть Герус там вскукарекнул до небес. Видать, просто так Владим Борисыч рыжему лидору помог, а не дембельский аккорд перед выходом на пенсию. Вместо этого нам ловят Грымчака", - констатирует Антон Швец.

"Грымчак. Нападал на людей из-за отсутствия у тех должного патриотизма. Был преисполнен патриотизмом. Был фанатичным патриотом. Но все это оказалось маской. А под ней скрывался вымогатель и мошенник. Запомните - такие они все", - акцентирует Анатолий Шарий.

"Вот искренне интересно за что именно требовали такую огромную взятку? Больше миллиона долларов, тем более по нынешнему курсу - очень некисло", - интересуется Евгений Хурсин.

"Сколько раз в эфирах разных каналов Грымчак грозился мне и моим единомышленникам всеми возможными карами за якобы недостаточно патриотическую позицию. И вот теперь сам оказался перед угрозой сесть за банальную взятку. Просто квинтэссенция всей их ура-патриотической деятельности. Как говорил сто лет назад Чекаленко, "легко любить Украину до глубины души - тяжело до глубины собственного кармана", - напоминает Олег Волошин.

"О службе и дружбе. Юрия Грымчака только подозревают в получении взятки, а Юрий Луценко - давний его друг, который когда-то пытался взять Юрия Витальевича на поруки, заявил, что ему стыдно за Грымчака. Без суда и вердикта. Вот так", - подчеркивает Сергей Руденко.

Напомним, Грымчака и его помощника задержали по подозрению в вымогательстве взятки в размере 1,1 млн долларов. Уточняется, что они были задержаны при получении части средств в размере 480 тысяч долларов. Задержание своего бывшего соратника прокомментировал генпрокурор Юрий Луценко.

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Юрий Грымчак новости Украины
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