"Стыдно за него": Луценко прокомментировал задержание Грымчака

Луценко считает, что Грымчак поступил недостойно / Фото: УНИАН

Генеральный прокурор Юрий Луценко высказался о задержании заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Грымчака во время получения я взятки в 480 тысяч долларов.

"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 млн долл моего бывшего помощника и депутата Ю. Грымчака. Стыдно за него. Но это наглядно показывает, что в ГПУ - закон один для всех", - написал Луценко в Facebook.

/ Фото: Facebook/Юрий Луценко

Напомним, Грымчака и его помощника задержали по подозрению в вымогательстве взятки в размере 1,1 млн долларов. Уточняется, что они были задержаны при получении части средств в размере 480 тысяч долларов.